Senza stipendio da mesi, operai sul tetto della centrale di Corigliano-Rossano

Sono senza stipendio da cinque mesi, per questo motivo 15 operai che lavorano per il Consorzio di bonifica di Trebisacce sono saliti sul tetto della centrale idroelettrica in contrada Insiti a Corigliano Rossano. Sul posto ci sono anche i colleghi dei 15 uomini che stanno protestando contro la mancanza dello stipendio e le mancate certezze emerse nel corso di un incontro. Inoltre, uno dei lavoratori ha accusato un malore, e per questo è stato soccorso e portato in ambulanza in ospedale.

Il Consorzio di bonifica vanta infatti crediti dalla Regione, e non avendoli ancora ottenuti, avrebbe difficoltà a pagare gli stipendi. La protesta andrà avanti fino a quando non ci saranno certezze sul pagamento delle mensilità. Sul posto sono ci sono anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine