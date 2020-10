Conai, proseguono i webinar gratuiti per le aziende

La “Responsabilità nella gestione dei rifiuti” è il tema che verrà affrontato nel nuovo ciclo di webinar gratuiti promossi da Conai assieme ad Unindustria Calabria, per aiutare le imprese e le aziende aderenti ad orientarsi fra le diverse novità in materia di gestione dei rifiuti ed imballaggi.

I corsi, che potranno essere seguiti interamente in streaming, sono tre. Si parte con l’evento Responsabilità e deleghe nella gestione dei rifiuti, in programma per mercoledì 7 ottobre. Seguirà poi Attuazione delle direttive Circular Economy relative alla gestione di rifiuti ed imballaggi, mercoledì 14 ottobre. Ultimo appuntamento dedicato al Modello 231 ed i reati ambientali: elementi essenziali della responsabilità e del modello esimente nella gestione dei rifiuti, in programma per mercoledì 21 ottobre.

Tre video-corsi gratuiti da seguire comodamente in streaming, che inizieranno alle 10:30 e dureranno circa 90 minuti. L’obiettivo è quello di fornire maggiore chiarezza sulle principali novità introdotte dal Decreto Legislativo 116 dello scorso 3 settembre. In programma un ulteriore video-lezione sulle direttive europee di Economia Circolare, che si svolgerà nel mese di novembre.