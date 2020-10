Vibo, era a passeggio nonostante i domiciliari: beccato dalla Polizia

Doveva stare ai domiciliari ma è andato tranquillamente a passeggio per le vie del centro di Vibo Valentia. Si tratta di un giovanissimo ventenne residente nel capoluogo, beccato mentre passeggiava con due amici lungo via XXV Aprile.

Ad individuarlo gli agenti della volante, che hanno riconosciuto subito il giovane fermandolo per una verifica. Questi è stato riaccompagnato a casa in attesa di essere giudicato per direttissima.

E' stato accusato di evasione, mentre i suoi amici sono stati identificati e segnalati alle autorità per possesso di sostanze stupefacenti.