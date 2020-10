Lamezia. Grande partecipazione al terzo appuntamento del “Sabato del villaggio”

Grande successo per il terzo appuntamento del “Sabato del Villaggio” con Giuseppe Lavenia. Nella cornice di Civico Trame di Lamezia Terme, Lavenia ha illustrato le criticità del rapporto tra i giovani e il cellulare.

Per Lavenia il cellulare è “uno strumento complesso che affascina tutti, in particolare i ragazzi, ma che nemmeno gli adulti conoscono bene. Semplifica la vita ma al contempo la rende anche più complicata, perché distrae, espone a dei rischi. È la chiave di accesso a un universo di potenzialità, ma pensato e rivolto a un pubblico adulto. I nativi digitali, ha proseguito il prestigioso ospite, sanno usare la tecnologia in modo immediato e naturale e vedono il cellulare come qualcosa di necessario per sentirsi parte di un gruppo, a scuola e in società”.

L’attore Giancarlo Davoli ha proposto una breve ma intensa lettura sul cyberbullismo. Molto apprezzato in conclusione di serata il saluto del sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, che ha richiamato all’attenzione la responsabilità degli adulti in un contesto di sempre più laceranti rapporti intergenerazionali. Con altre autorità, presenti anche il vice sindaco Antonello Bevilacqua e l’assessore Teresa Bambara.