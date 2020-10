EuroBirdwatch, l’evento si conclude con numerosi avvistamenti

I monti della Sila sono tornati a popolarsi di appassionati di birdwatching. Domenica 4 ottobre infatti si è svolto con successo l’EuroBirdwatch 2020, evento per appassionati di ornitologia che non si programmava da oltre 15 anni e che si è svolto in una bella giornata autunnale nei pressi del Lago Ariamacina.

L’evento è stato organizzato dal Gruppo Locale di Conservazione della Sila guidato da Gianluca Congi, ed ha visto la partecipazione di Luigi Concio, presidente del Circolo Legambiente di Petilia Policastro, e Domenico Cerminara, direttore facente funzione del Parco della Sila.

Complessivamente sono stati individuati ed osservati 187 uccelli appartenenti a 23 specie diverse. Tra i volatili più numerosi troviami le alzavole, i germani reali e gli aironi cenerini. Gli osservatori sono riusciti a distinguere anche due falchi di palude, oltre a numerose altre specie comuni e nidificanti proprie dell’altopiano silano.

L’evento si è svolto nel pieno rispetto delle normative di sicurezza anti-covid, rispettando il protocollo della Lega Italiana Protezione Uccelli per l’osservazione, la tutela e la protezione dei volatili.