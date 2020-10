Tragedia in Veneto, 22enne calabrese muore in un incidente stradale

Raffaella Cordì

È morta a Marano di Mira, in provincia di Venezia, Raffaella Cordì, 22enne originaria della piana di Gioia Tauro rimasta coinvolta in un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento la giovane - che viaggiava a bordo della sua auto - si è scontrata frontalmente con un bus di linea della Actv Dolo-Mira-Mirano. La 22enne è deceduta sul colpo mentre altre quattro persone, tra cui l'autista, sono rimaste ferite all'interno del mezzo di trasporto pubblico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per metterei in sicurezza i mezzi e nel corso delle operazioni hanno estratto il corpo di Raffaella, che era rimasto schiacciato tra le lamiere della vettura, accartocciatasi sotto al bus.

La giovane è stata dichiarata morta dal medico del Suem intervenuto sul posto mentre i feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale.