Covid. Il bollettino. Altri 19 positivi, piccolo focolaio anche a Crotone

Si chiude quest’oggi un’altra settimana all’ombra dell’epidemia - e a cavallo tra la fine di settembre e l’inizio d’ottobre - con un bilancio piuttosto significativo sul fronte del Covid19.

Un bilancio che nella nostra regione riporta - quanto ai freddi numeri - come la propagazione del virus non si sia affatto fermata: in sette giorni sono stati difatti ben 111 i nuovi casi accertati, una media di circa 16 positivi in più ogni 24 ore (in tutto il mese scorso sono stati 511).

Da contro, però, si segnala anche un aumento delle guarigioni. Da lunedì a oggi, domenica 4 ottobre, sono state infatti 64, quasi il doppio della precedente di settimana, quando erano state 35.

Dati questi che comprendono gli esiti di altri 1.796 tamponi analizzati nelle 24 ore appena trascorse (206.980 quelli totali fin qui eseguiti, 204.917 i negativi) e che hanno restituito altri 19 positivi (tutti corregionali).

Otto sono del cosentino, di cui quattro da un nuovo focolaio, uno da un focolaio noto e tre da inchiesta epidemiologica in corso. Altri otto sono nel reggino, due nel crotonese (da un nuovo focolaio) e uno nel catanzarese.

Si arriva così e pertanto a 2.063 persone che hanno fin qui contratto il Covid in Calabria, dei quali sono 575 (+17) quelli attualmente attivi e 287 (+0) quelli provenienti invece da altre regioni o altri Stati esteri.

Ai numeri giornalieri si sommano poi delle nuove guarigioni: tra sabato e domenica il bollettino ne riporta un’altra nel cosentino, col complessivo che sale quindi a 1.276 positivi che hanno fin qui superato il contagio.

Negli ospedali calabresi, poi, sono ricoverati 38 degenti (come ieri) - due nella terapia intensiva, uno in quella di Catanzaro e l’altro in quella di Reggio Calabria - mentre sono 362 (+17 da ieri) i soggetti ancora in isolamento domiciliare.

Dopo l’ultima vittima registrata appena ieri a Cosenza, ma riferita ad un paziente del vibonese (QUI), aumenta quest’oggi il triste bilancio delle morti che arriva pertanto a 100 decessi avvenuti in regione, 101 se sommata anche quella di un turista non residente.

LA FOTOGRAFIA DEI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 675 (+8 da ieri), e così distribuiti: 10 in reparto; 135 in isolamento domiciliare; 494 guariti; 36 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 481 (+8): 7 in reparto; 1 in rianimazione; 110 in isolamento domiciliare; 344 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 346 (+1): 14 in reparto; 1 in terapia intensiva; 79 in isolamento domiciliare; 219 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 147 (+2): 8 in isolamento domiciliare; 133 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 127 (+0): 5 in reparto; 30 in isolamento domiciliare; 86 guariti; 6 deceduti.

I ricoverati del setting “Fuori regione” e dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 14 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono 10; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 844.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.