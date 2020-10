Ruba pali in un’azienda agricola, scoperto e denunciato

Sabato scorso, 3 di ottobre, i Carabinieri di Gasperina hanno denunciato in stato di libertà un 54enne di Montauro, con l’accusa di essere responsabile di un furto aggravato avvenuto in un’azienda agricola del posto.

I fatti contestati risalgono a pochi giorni addietro, quando ignoti, in più occasioni, avevano portato via 32 pali in legno di castagno lunghi circa 2 metri.

I militari della Stazione locale hanno iniziato ad indagare sull’accaduto, dapprima riuscendo a ritrovare parte della refurtiva su un furgone il cui proprietario è risultato essere estraneo ai fatti.

Successivamente gli uomini dell’Arma, in un terreno di Montauro, hanno rintracciato i 32 pali rubati. Grazie all’attenta e scrupolosa attività svolta si è così risaliti al presunto autore del furto ed al mezzo utilizzato.