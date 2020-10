Guardavalle. Perquisizioni in case di pregiudicati, “pizzicato” con la droga

Svariate perquisizioni domiciliari sono scattate a Guardavalle, all’alba, da parte dei carabinieri di Soverato che hanno passato al setaccio le abitazioni di alcuni pregiudicati del posto.

All’interno di una di queste, un 31enne, G.D., è stato trovato con 90 grammi di marijuana in parte conservata in un involucro di cellophane racchiuso con del nastro da imballaggio e custodito in uno scatolo di scarpe che teneva nell’armadio di una delle camere da letto. La restante era invece in un barattolo di vetro, trovato su uno scaffale del ripostiglio.

Sempre durante la perquisizione, i militari hanno scoperto un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Al termine delle attività l’uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e sottoposto ai domiciliari. A seguito del rito direttissimo gli è stato imposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.