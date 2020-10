Traffico influenze illecite a Potenza, sequestrati 23mila euro ad avvocato

Sequestro preventivo nei confronti di un avvocato del Foro di Potenza. Questa mattina gli agenti della Questura di Potenza hanno eseguito un’ordinanza applicativa di una misura cautelare su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.

La misura cautelare arriva a seguito delle indagini che, condotte dagli agenti della Mobile di Potenza e della Sezione Pubblica Amministrazione , hanno consentito di scoprire la condotta di traffico di influenze illecite.

A seguito di alcune intercettazioni riguardanti la posizione di un Giudice ausiliario in servizio presso la Corte d’Appello di Potenza, gli agenti della mobile hanno scoperto che il legale avrebbe chiesto a un cliente in una causa civile pendente presso la Corte d’Appello di Potenza, la somma di 23 mila euro. La somma sarebbe servita per pagare il magistrato onorario che aveva composto il collegio innanzi al quale la controversia era stata trattata, con esito favorevole per il suo cliente.

Nel corso delle indagini sono state acquisite immagini relative a degli incontri tra l’avvocato e il suo cliente nei quali sono state riportate comunicazioni si sarebbe fatto riferimento alla somma di 23mila euro in contanti, da elargire in diverse tranches, utilizzate per la corruzione del giudice.

Per questo motivo il reato contestato al legale è quello di influenze illecite poiché lo stesso avvocato avrebbe vantato una relazione con il giudice onorario grazie alla quale avrebbe ottenuto, mediante remunerazione, la vittoria processuale.