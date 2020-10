Calcio, Promozione. Cutro al lavoro per completare l’organico

Da pochi giorni è iniziato il campionato ed in casa Cutro si continua a lavorare in modo incessante per completare l'organico da mettere a disposizione di Mister Trapasso, soprattutto per migliorare e meglio organizzare tutto il lavoro che la società fa fuori dal campo.

Il Presidente Chiellino, sempre presente, è impegnato quotidianamente su vari fronti anche per coinvolgere e amalgamare al meglio la nuova dirigenza.

L'obiettivo è quello di creare il giusto mix di giovani calciatori promettenti con l'esperienza di qualche over anche con esperienze in categorie superiori.

È bene sottolineare che quest'anno il Cutro calcio è rappresentato da diversi calciatori locali, cresciuti nel proprio settore giovanile e in quello della Polisportiva Cutro.

Ai vari esperti Sestito, Le Rose, Liperoti, bisogna aggiungere molti esordienti, Pucci Menzá, Gerace, Rizzo, Oliverio, Guerrieri, Tambaro, Caterisano, Achik, Foderaro, Garraffa.

A Cutro si sta cercando di creare le giuste condizioni per poter continuare a fare calcio ad alti livelli come già avvenuto in passato, anche se le difficoltà dovute al periodo rendono il tutto più complicato.