Catanzaro, continua il contrasto allo spaccio di droga: due arresti

Nuova operazione dei Carabinieri della Compagnia di Catanzaro, impegnata in attività di contrasto alla spaccio di sostanze stupefacenti nelle più note piazze della città.

Nel corso di un pattugliamento svolto con l’ausilio del nucleo Cinofili di Vibo Valentia, i militari hanno notato due noti persone già note mentre erano impegnate in una serie di veloci visite presso un’abitazione. Insospettiti, hanno avviato una perquisizione nello stabile, bloccandone le uscite per impedirne la fuga.

Due giovanissimi, rispettivamente di 26 e 24 anni, entrambi con precedenti per detenzione ai fini di spaccio, sono stati così individuati ed arrestati per detenzione di droga.

Durante la perquisizione domiciliare hanno “beccato” S.D. in possesso di circa 22 grammi di cocaina, circa 4 grammi di marijuana, 40 euro in banconote di piccolo taglio e occorrente per la pesatura ed il confezionamento del narcotico. Il tutto è stato sequestrato.,

Durante lo stesso servizio hanno poi arrestato G.C. già agli arresti domiciliari perché trovato in possesso di circa 144 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e 1730 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita.