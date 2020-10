Covid. Il bollettino. Calabria: i casi non si fermano, 18 nuovi positivi in 24 ore

Si avvia a conclusione questa settimana a cavallo tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre e sul fronte dell’epidemia si deve purtroppo ed ancora registrare un incremento di casi.

Rispetto a 24 ore fa (QUI), difatti, il bollettino ufficiale della Regione segnala altri 18 positivi in Calabria (17 corregionali e 1 di altri territori),

Sette sono del catanzarese e rilevati da contact tracing; altri cinque del reggino di cui quattro da contact tracing e un migrante; quattro invece nel cosentino, di cui tre da rientri; e, infine, due nel vibonese.

Arriva pertanto e quest’oggi a 2.020 il numero totale delle persone che hanno contratto il Covid19. Di questi, sottratte le guarigione sopraggiunte, sono 538 (+1) i casi attualmente attivi e 283 (+1) quelli provenienti da altre regioni o Stati esteri.

Intanto, sul lato dei test effettuati, sono stati tra ieri ed oggi 1.742 i tamponi processati, 203.282 il complesso da inizio pandemia di cui 201.262 che hanno restituito un esito fortunatamente negativo.

Sempre rispetto a ieri, inoltre, vengono riportate altre due guarigioni, una ciascuno nel reggino e vibonese; al momento sono pertanto 1.271 i positivi che hanno sconfitto il coronavirus.

Nel frattempo negli ospedali regionali sono ricoverati 35 pazienti (+1 da ieri), uno dei quali nella terapia intensiva di Catanzaro, mentre sono 332 (+14 da ieri) quelli attualmente in isolamento domiciliare.

Fermo a 99 il totale delle vittime in Calabria per o con il coronavirus, escludendo il caso del turista di un’altra regione deceduto a Cosenza.

I COVID SUI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al loro delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 658 (+4 da ieri), e così distribuiti: 10 in reparto; 120 in isolamento domiciliare; 492 guariti; 36 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 466 (+4): 5 in reparto; 101 in isolamento domiciliare; 341 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 344 (+7): 13 in reparto; 1 in terapia intensiva; 78 in isolamento domiciliare; 219 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 145 (+0): 6 in isolamento domiciliare; 133 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 124 (+2): 6 in reparto; 27 in isolamento domiciliare; 86 guariti; 5 deceduti.

I ricoverati del setting “Fuori regione” e dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono 10; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.557.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

ITALIA. 2.499 NUOVI CONTAGI E 23 DECESSI

Crescono i tamponi e aumentano i nuovi contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore, stando al bollettino diffuso da Protezione civile e Ministero della salute, le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 2.499, per un totale di 319.908 contagi. I decessi sono stati 23, e portano il bilancio totale a 35.941. Le persone guarite sono aumentate di 1.350 unità che portano il totale a 53.997 guarigioni totali.

I pazienti ricoverati sono 3.142, dal momento che nei reparti sono arrivate 45 persone. Duecento 94 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, con un aumento di 3 posti letto. Mentre le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono: 50.561. I tamponi processati sono stati 120.301, 2.065 in più rispetto al giorno precedente.

I CASI REGIONE PER REGIONE

È sempre la Campania la regione che sta registrando più contagi. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi nel territorio governato da De Luca sono 392, segue poi la Lombardia con 307 casi positivi e il Lazio con 264 nuovi contagi. Di seguito la distribuzione dei contagi regione per regione. Lombardia 107.358 (+307); Emilia-Romagna 35.577 (+163); Piemonte 35.731 (+219); Veneto 28.087 (+191); Marche 8.025 (+42); Liguria 13.586 (+140); Campania 13.524 (+392); Toscana 15.194 (+223); Sicilia 7.414 (+140); Lazio 17.004 (+264); Friuli-Venezia Giulia 4.789 (+66); Abruzzo 4.498 (+49); Puglia 7.972 (+72); Umbria 2.562 (+62); Bolzano 3.589 (+21); Sardegna 4.056 (+60); Valle d’Aosta 1.326 (+11); Trento 6.079 (+39); Molise 660 (+4); Basilicata 857 (+16).

(ultimo aggiornamento 17:23)