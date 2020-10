Affermazioni Spirlì, l’Arcigay alla Santelli: “Prenda posizione”

Chiede alla presidente “Santelli una presa di posizione contro queste dichiarazioni che altro non sono che linguaggio d'odio che alimenta violenze e discriminazioni” l’Arcigay di Reggio Calabria. E lo ha fatto a seguito delle esternazioni di Nino Spirlì in un incontro della Lega a Catania.

L’associazione afferma di non poter “tollerare questi atteggiamenti da chi amministra e rappresenta la nostra Regione. È assolutamente offensivo che chi ricopre un ruolo istituzionale si permetta di fare "show" rilasciando dichiarazioni che mortificano la vita delle persone, in un momento storico-sociale come quello che stiamo vivendo in Italia dove assistiamo quotidianamente ad atti di discriminazione e violenze.

“La Regione ha sostenuto e patrocinato più volte le attività di Arcigay, quella che il vicepresidente chiama lobby gay, condividendone le lotte e le richieste di rivendicazione per la comunità LGBT, pertanto rimaniamo maggiormente disorientati da affermazioni di tal genere, che offendono non solo chi appartiene alle nostre associazioni e comunità omosessuale, ma colpiscono e sminuiscono la dignità di tutte le cittadine e cittadini calabresi”.