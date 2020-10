Armi e droga: due arresti nel vibonese

La Polizia di Vibo Valentia ha tratto in arresto un pregiudicato di 55 anni, M.P., poiché, a seguito di una perquisizione domiciliare, a Ricadi, gli sono stati trovati e sequestrati circa 360 grammi di marijuana, altri 0,6 di cocaina, un bilancino di precisione e svariato materiale per il confezionamento.

Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti è il reato per cui è finito in manette anche un incensurato di 51 anni, R.G.: in una campagna nella sua disponibilità, nella frazione Brattirò di Drapia, è stato possibile sequestrargli circa 700 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati associati alla Casa Circondariale locale.

Nell’ambito della stessa attività, a seguito di un controllo amministrativo effettuato a carico di R.G., titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia, l'uomo è stato deferito anche poiché trovato in possesso di un numero di munizioni (24) superiore rispetto a quelle regolarmente denunciate.