Spacciava marijuana davanti all’oratorio, presunto pusher arrestato a Crotone

Il piazzale dell’oratorio di una delle parrocchie più frequentate da adolescenti divenuto piazza di spaccio di stupefacenti. A mettere la parola fine sono stati gli uomini della Guardia di Finanza di Crotone che hanno tenuto sotto osservazione la zona -parliamo di quella difronte al centro di aggregazione giovanile della chiesa di San Domenico di Crotone, a pochi passi dal pieno centro cittadino - sorprendendo in flagranza il presunto pusher che “gestiva” la zona, un 31enne, M.P., finito evidentemente in arresto.

L’attività è stata condotta in particolare dalle fiamme gialle del comparto anti terrorismo pronto impiego del gruppo locale, nell’ambito di un servizio finalizzato proprio al contrasto del traffico illecito di droga.

I militari hanno eseguito degli appostamenti appurando la presenza dell’uomo nel piazzale dove vendeva marijuana a giovani consumatori.

È così scattato il blitz, insieme ai colleghi delle unità cinofile, che ha portato ad identificare i “clienti” - segnalati alla Prefettura per i provvedimenti amministrativi - e di neutralizzare lo spacciatore, trovato con un bilancino di precisione, oltre 70 grammi di marijuana già essiccata, confezionata e pronta alla vendita, e circa 290 euro in banconote di piccolo taglio che sono sottoposti a sequestro penale.

In base ai fatti accertati il 32enne è stato quindi arrestato e per lui si sono spalancate le porte della casa circondariale del capoluogo, così come disposto dal magistrato di turno, Ines Bellesi.

Nella mattinata successiva è comparso davanti al Tribunale pitagorico che ne ha convalidato l’arresto sottoponendolo ai domiciliari. Nei prossimi giorni si svolgerà il giudizio direttissimo.