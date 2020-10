Carrera cup, è lotta al vertice per Simone Iaquinta

Lotta al vertice per Simone Iaquinta che ritorna sul circuito del Mugello per la penultima prova della Carrera Cup Italia, il trofeo monomarca griffato Porsche di cui è detentore.

Il driver castrovillarese è secondo in classifica generale a soli cinque lunghezze dal battistrada. Al volante della Porsche 911 del team Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano, il campione in carica tricolore proverà a dare seguito alle ultime, più che positive prestazioni, che lo hanno portato a giocarsi le carte disponibili in questo rovente finale di stagione.

“Al di là delle condizioni climatiche – ha commentato Simone Iaquinta – sarà importante restare concentrati e attenti per ridurre la percentuale di rischio. Siamo tutti determinati a convincere già durante le prove, per poi dare il massimo in gara 1 e in gara 2. Il ricordo della vittoria di luglio non deve deconcentrarci o lasciarci pensare che il cammino possa essere facilitato. Ci giochiamo tutto in queste ultime due gare, e proveremo a farlo con la massima determinazione”.

Saranno 23 vetture al via venerdì 2 ottobre per la sessione di prove libere (dalle 16 alle 17). Sabato le due sessioni di qualifiche si disputeranno dalle 11 alle 11.30 e dalle 11.35 alle 11.45. Gara 1 prenderà il via alle 16.20 con diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky), mentre domenica alle 9.50 si correrà gara 2 in diretta tv sempre su Sky Sport Arena e anche in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre) e in streaming www.carreracupitalia.it.