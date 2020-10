Covid. Il bollettino. Calabria: un altro salto di 17 casi ma ci sono 35 guariti

Continua ancora in salita il monitoraggio dell’epidemia da Covid19 in Calabria: tra ieri ed oggi nella nostra regione sono stati 1.972 i tamponi eseguiti su altrettanti sospetti casi di contagio (per un totale al momento di 201.540 test processati e 199.538 dal risultato negativo) che hanno restituito altre 17 positività (tutti corregionali).

Il grosso, 14, sono nel catanzarese, tra cui uno da rientro, otto da un focolaio noto e quattro da nuovo focolaio a Lamezia. Altri due sono nel reggino e uno del cosentino, con indagine in corso.

Al momento, pertanto, salgono a 2.002 i soggetti che hanno contratto il coronavirus dei quali - al netto delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo - poco più di un quarto, 537 (-18), sono i cosiddetti attualmente attivi mentre 282 sono provenienti da altre regioni o Stati esteri.

Quanto proprio alle guarigioni, rispetto a 24 ora fa (QUI) si arriva - in questo giovedì 1 ottobre - ad un complessivo di 1.269 positivi che hanno superato l’infezione e dopo che, tra ieri ed oggi, l’ormai consueto bollettino ufficiale ne segnala addirittura altri 35 tra il catanzarese (16), crotonese (16) e cosentino (3.)

Sul fronte ospedaliero, intanto, sono attualmente ricoverati 34 pazienti (-1 da ieri), due dei quali nella terapia intensiva di Catanzaro, mentre in 318 (-17 da ieri) sono in isolamento domiciliare.

Rimane ancora bloccato a 99 il totale delle vittime in Calabria per o con il Covid, escludendo il caso di un turista di un’altra regione deceduto a Cosenza.

I CASI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al loro delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 654 (+1 da ieri), e così distribuiti: 9 in reparto; 117 in isolamento domiciliare; 492 guariti; 36 deceduti

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 462 (+2): 5 in reparto; 98 in isolamento domiciliare; 340 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 337 (+14): 12 in reparto; 2 in terapia intensiva; 71 in isolamento domiciliare; 219 guariti; 33 deceduti

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 145 (+0): 6 in isolamento domiciliare; 133 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 122 (+0): 6 in reparto; 26 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

I ricoverati del setting “Fuori regione” e dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 12 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono 10; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.155.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

ITALIA. CONTAGI IN FORTE AUMENTO: IN 24 ORE 2.548 CASI

Balzi in avanti per la curva dei contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore il totale delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 317.409, un numero che è aumentato di 2.548 unità rispetto al giorno precedente. I decessi in appena 24 ore sono stati 24 e il totale ha raggiungo cura 35.918.

In aumento anche i pazienti ricoverati nei reparti italiani (+50), così come le persone in terapia intensiva (+11). Nel bollettino di oggi, giovedì 1 ottobre, il numero totale di pazienti in reparto è di 3.097, di cui 291 si trovano in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 49.259, mentre i tamponi processati aumentano di oltre 12mila test, perché in 24 ore ne sono stati fatti 118.236.

I CASI REGIONE PER REGIONE

Anche oggi nessuna regione è a contagi 0, mentre la maggior parte si attesta con numeri a 3 cifre. È il caso del Veneto con i suoi 445 casi, la Campania con 390 nuovi casi, la Lombardia con i suoi 324 nuovi contagi. Di seguito la distribuzione dei contagi regione per regione. Lombardia 107.051 (+324); Emilia-Romagna 35.414 (+103); Piemonte 35.512 (+110); Veneto 27.896 (+445); Marche 7.983 (+28); Liguria 13.446 (+111); Campania 13.132 (+390); Toscana 14.971 (+144); Sicilia 7.274 (+156); Lazio 16.740 (+265); Friuli-Venezia Giulia 4.723 (+57); Abruzzo 4.449 (+30); Puglia 7.900 (+114); Umbria 2.500 (+46); Bolzano 3.568 (+29); Sardegna 3.996 (+96); Valle d’Aosta 1.315 (+1); Trento 6.040 (+48); Molise 656 (+1); Basilicata 841 (+33).

(ultimo aggiornamento 17:44)