Trasporti pubblici e sostenibilità, la Regione aderisce al progetto e-Mopoli

Implementare e migliorare l’offerta dedicata al trasporto pubblico locale e regionale, con un approccio integrato capace di promuovere una mobilità alternativa e sostenibile. È uno dei punti principali del progetto e-Mopoli, importante partenariato tra otto regioni di altrettanti paesi intenzionate a migliorare la propria mobilità tramite i fondi europei.

Attualmente in Calabria il 44% dei consumi energetici è legato al trasporto, nonostante questo venga utilizzato solo da 39 passeggeri per abitante. Numeri che devono cambiare, in un’ottica di riduzione dei consumi ed aumento dei passeggeri.

Per questo motivo la Presidente Jole Santelli ha attivamente sostenuto l’adesione al progetto, che prevede uno stanziamento di 210 mila euro provenienti all’85% da fondi Fesr e al 15% dal fondi nazionali.

L’efficienza energetica verrà così incentivata, puntando ad un sistema di trasporto a zero emissioni di Co2 ed alla realizzazione di una mobilità sostenibile attraverso l’implementazione di sistemi di trasporto innovativi.