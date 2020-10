Trebisacce: autocisterna GPL urta contro un ponte, illeso il conducente

Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente che questa mattina ha visto coinvolta un’autocisterna carica di circa 3000 litri di gpl. Il mezzo, che procedeva lungo la Ss 106 nel Comune di Trebisacce, ha urtato contro un ponte, e si è lesionata, tanto da far uscire del gas.

L’autista, resosi subito conto dell’accaduto e della veloce fuoriuscita del gas, ha subito abbandonato la trafficata strada per raggiungere una zona sicura. Abbandonando il veicolo, ha allertato subito i Vigili del Fuoco di Castrovillari, che sono intervenuti per scongiurare un’esplosione.

Il mezzo è stato messo in sicurezza, ed il conducente non ha riportato ferite o lesioni. Resta adesso da attendere il travaso del gas in una nuova cisterna da parte del nucleo NBCR del comando di Catanzaro.