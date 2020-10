Violazioni del testo unico ambientale, denunce e sanzioni a Crotone

Immancabile l’impegno degli Agenti della Polizia Stradale di Crotone, dediti a numerosi interventi a difesa dell’ambiente. Nel solo mese di settembre sono state effettuate sette verifiche, che hanno portato all’accertamento di diverse violazioni amministrative e penali.

Nel mirino degli agenti diversi esercenti poco rispettosi del Testo Unico Ambientale, individuati in operazioni di smaltimento illecito di rifiuti pericolosi e non: nello specifico, tre titolari d’impresa sono stati sanzionati per aver smaltito illegalmente i rifiuti e gli scarti prodotti dalle rispettive attività.

Altre sanzioni sono state elevate per illeciti minori, e più generalmente per la mancanza di autorizzazione alla vendita. L’operazione, diretta dal nuovo dirigente Emanuele Garogano, era rivolta principalmente alle autofficine, elettrauto e carrozzerie.

Oltre al contrasto dell’abusivismo, si persevera nella tutela dell’ambiente, mettendo fine alle pratiche scorrette di chi, non curante delle norme in vigore, aggrava il fenomeno dell’inquinamento a scapito della salute di tutti i cittadini.