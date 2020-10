Carenze igienico-strutturali in una cantina, scattano sequestro e multa

Carenze igienico-strutturali in un deposito. Per questo motivo i carabinieri del Nas di Catanzaro hanno messo i sigilli a una cantina. È successo nel corso di un controllo settore del commercio del vino, in occasione del periodo delle vendemmie.

Durante l’ispezione i militari hanno scoperto il deposito che, oltre ad essere stato attivato abusivamente, presentava evidenti carenze igienico-strutturali. Inoltre il personale dell’Azienda sanitaria provinciale locale ha disposto il sequestro della struttura, dal valore di 70.000 euro circa.