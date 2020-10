Stop alla zona rossa di Stefanaconi, negativi i 946 tamponi effettuati

Stop alla zona rossa di Stefanaconi. La cittadina del vibonese non è più in lockdown, dal momento che i 946 tamponi eseguiti dai sanitari del dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo sono risultati tutti negativi. Dopo l’aumento dei contagi nel territorio, 15 in tutto in pochi giorni, la presidente della Regione, Jole Santelli, aveva deliberato l’istituzione della zona rossa che è stata poi prorogata fino a ieri 30 settembre.

Oggi arriva la notizia del sindaco Salvatore Solano che, sulla pagina dell’ente comunale, ha fatto sapere la fine delle restrizioni scattate la scorsa settimana. Potrà dunque ripartire anche l’anno scolastico a Stefanaconi, dove tuttavia ancora “76 persone” si trovano in quarantena cautelare. A loro va l'invito del primo cittadino a “osservare in maniera rigida questa misura restrittiva, se saremo bravi saremo completamente fuori da questa emergenza. È stato un momento che ci ha messo alla prova ma andava garantita salute e dignità ai nostri cittadini”.

“Da domani – prosegue Solano - avranno in mano uno screening e potranno uscire dal comune in tranquillità, naturalmente sempre nel rigido rispetto delle regole anti-contagio. La nostra è stata una comunità ferita da questo evento, ma abbiamo saputo reagire. Oggi siamo più forti di prima e sapremo colorare di bellezza questo nostro comune".