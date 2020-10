Droga: nascondono bottiglia con cocaina, arrestati a Paola

Nella serata di ieri, personale della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. Paola ha tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacenti ai fini dello spaccio, A.G. e V.S. di 27 e 30 anni.

Gli agenti hanno notato un’auto con due persone a bordo fermarsi ed il conducente, dopo aver nascosto un contenitore/involucro nelle adiacenze, ha cercato di allontanarsi frettolosamente. Da un’attenta ispezione ai luoghi, il personale della Polizia di Stato, ha trovato l’involucro: una bottiglia, nel cui interno erano contenute le dosi della cocaina, per un totale di 12,89 gr..

L’auto è stata immediatamente bloccata da altra pattuglia e, nel corso della perquisizione del mezzo sono stati rinvenuti e sequestrati, ben occultati all’interno dell’abitacolo, 1.120 euro in banconote di vario taglio.