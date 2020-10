Cade in un burrone, soccorritori calabresi a lavoro in Sicilia: recuperato il cadavere

Nella giornata di ieri, in mattinata, il Nue 112 di Messina ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, con l’elicottero della Polizia di Stato di Reggio Calabria, per intervenire a Santa Margherita, in contrada Camarda, in prossimità del capoluogo siciliano, per il recupero di una persona caduta in un burrone.

Allertato il V° Reparto Volo dello Stretto, tre tecnici del Soccorso Alpino della Stazione Aspromonte sono stati imbarcati per poi essere verricellati nella zona delle operazioni, dopo aver allertato anche il Soccorso Alpino e Speleologico siciliano dell’operazione in corso.

Sul posto erano già presenti i Vigili del Fuoco, gli operai forestali dell'antincendio, gli operatori del 118 ed i Carabinieri.

Purtroppo tutti gli sforzi si sono rivelati vani, visto che i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso della persona coinvolta nella caduta ed hanno provveduto poi al recupero del suo corpo.