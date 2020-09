Lamezia, cittadina rumena condannata per furti individuata e arrestata

Gli agenti del Commissariato di Lamezia Terme, a seguito di una attività investigativa svolta assieme al Servizio per Cooperazione Internazione della Polizia, hanno arrestato una 37enne rumena.

Sulla donna pendeva un mandato di arresto Europeo, emesso nel 2020 per furto aggravato e che la stessa avrebbe commesso in Romania, nel 2018.

Gli agenti, ricevuta la segnalazione sulla presenza della 37enne sul territorio lametino, hanno avviato le ricerche e l'hanno individuata mentre aveva appena fatto rientro dal Nord Italia.

La donna è stata dapprima condotta in caserma, per poi essere trasferita nel reparto femminile del carcere di Castrovillari, in attesa dell’udienza di convalida.