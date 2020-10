Anas, 2,6 milioni per la messa in sicurezza della strada dei Due Mari

Ben 2,6 milioni di euro per mettere in sicurezza la Statale 280, meglio nota come “Strada dei Due Mari”. Lo stanziamento arriva dall’Anas per via della convenzione stipulata assieme alla Regione Calabria per innalzare il livello di sicurezza delle strade.

Gli interventi riguarderanno la bitumazione stradale, provvedendo ad installare lungo tutta il tragitto una nuova pavimentazione drenante. La stessa Anas fa sapere di aver già consegnato i lavori ad una ditta, che provvederà a farli partire quanto prima.