Prociv, conclusa campagna contro incendi boschivi: Calabria e Sicilia le regioni con più interventi

Ben 981 richieste di intervento trasmesse al Centro Operativo Aereo Unificato, delle quali 271 riguardanti la Sicilia e 202 la Calabria. È il resoconto della Protezione Civile al concludersi della campagna estiva contro gli incendi boschivi, iniziata il 15 giugno scorso e che ha registrato un notevole aumento degli interventi: 750 in più rispetto al 2018 e 180 in più rispetto al 2019.

Impressionante il dato nelle regioni meridionali, con in testa Calabria e Sicilia, che da sole hanno rappresentato il 50% degli interventi. Per domare gli incendi sono servizi 132 milioni di litri d’acqua, sparsi lungo tutta la penisola dai 31 aeromobili messi a disposizione dalle varie forze dell’ordine.

“Quest’anno la stagione estiva è stata sensibilmente più impegnativa ma, come sempre, l’azione sinergica di tutte le risorse, sia regionali sia nazionali, che nelle attività AIB operano nell’ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile, è stata fondamentale per fronteggiare al meglio gli incendi boschivi”. Lo afferma il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, in occasione della presentazione del resoconto.