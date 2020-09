Cosenza, tentano di rubare in un negozio del centro: in manette due ragazze

Corso Mazzini

Hanno cercato di rubare ben 11 paia di scarpe in un noto negozio del centro, ma sono state tradite da un antitaccheggio. Due ragazze, entrambe ventinovenni e residenti a Cosenza, sono entrate nella boutique di Corso Mazzini con un grande borsone, poi riempito con la refurtiva.

Al suonare dell’antitaccheggio le due sono scappate per i vicoli del centro, ma sono state notate da una pattuglia della Volante appostata in zona. Gli agenti hanno prontamente seguito le ragazze, riuscendo a fermarle in una vicina traversa.

La refurtiva è stata dunque riconsegnata al proprietario, mentre le 29enni sono finite in arresto per via dei loro numerosi precedenti riguardanti furti e ricettazioni.