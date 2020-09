Taglio irregolare di alberi a Casali del Manco, denunce e sequestri

Ben 189 esemplari di Pino Laricio abbattuti illegalmente e nascosti. A seguito di diversi giorni di indagine, i Carabinieri del Parco Nazionale della Sila di Spezzano e Camigliatello hanno accertato diverse irregolarità sul taglio boschivo, rinvenendo i numerosi alberi.

Un’intera area ricadente nel bel mezzo del Parco Nazionale, in località Righio di Campagna, nel comune di Casali del Manco, è stata così disboscata senza alcuna autorizzazione. Nella stessa area era stata realizzata una strada per l’esbosco che non rientrava nell’autorizzazione regionale.

I militari sono riusciti a risalire agli autori del gesto, due uomini, elevandogli una sanzione di 11 mila euro.