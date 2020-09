Covid. Aumentano casi a San Costantino, sindaco chiude le scuole

Scuole chiuse fino a sabato a San Costantino Calabro. È la decisione del sindaco, Nicola Derito, a seguito della scoperta di quattro nuovi casi di coronavirus tra gli abitanti del piccolo borgo del vibonese.

La scelta, inoltre, sarebbe stata dettata al fatto che uno dei nuovi contagiati avrebbe contratto il virus a un matrimonio. Per questo motivo il primo cittadino ha chiesto al dipartimento di prevenzione dell'Asp del capoluogo l'esame del tampone di tutti gli invitati all'evento.

La campanella non ha inoltre suonato per gli studenti di due classi elementari degli istituti "Amerigo Vespucci", nella frazione Marina di Vibo, e "Murmura", in città.

Il dipartimento di prevenzione dell'Asp e la dirigenza dei due istituti hanno deciso di far sospendere le attività didattiche dopo che gli istituti sono frequentati dai due figli di un agente di commercio risultato positivo.