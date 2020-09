Rende, il comune aderisce alla campagna “Nastro Rosa” di Airc

Il Comune di Rende si tingerà di rosa per un giorno. L’ente aderirà infatti alla campagna Anci a sostegno del Nastro Rosa della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, che si svolgerà in tutta Italia giovedì 1 ottobre.

“Con questo gesto simbolico manifesteremo vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno” spiega il Sindaco di Rende, Marcello Manna. “È nostro dovere come amministratori della cosa pubblica essere messi nelle condizioni di poter garantire ai nostri cittadini il diritto alla salute”.

“L’obiettivo comune è però quello di arrivare a curare tutte le donne. Il cancro al seno è la neoplasia più diffusa nel genere femminile: bisogna dunque garantire una assistenza sanitaria adeguata – conclude il primo cittadino - accompagnando le pazienti lungo tutto il percorso diagnostico e terapeutico”.