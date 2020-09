Armi: aveva un fucile nel bagagliaio, arrestato a Rosarno

I Carabinieri di Gioia Tauro hanno tratto in arresto un giovane, già censurato, per porto di arma clandestina.

Si tratta di un 37enne residente ad Amantea (nel cosentino), P.D., che è stato controllato a Rosarno mentre era alla guida della sua autovettura.

La perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento di un fucile monocanna calibro 12, con la matricola abrasa, all’interno del porta bagagli, nascosto in un sacco nero.

I militari, dopo aver messo in sicurezza l’arma, risultata poi senza munizioni, hanno contestato al cosentino la detenzione abusiva della stessa, dichiarandolo in arresto.

A quel punto, i Carabinieri hanno provveduto immediatamente a contattare i colleghi della Stazione di Amantea che, poco dopo, si sono recati nell’abitazione dell’uomo, per ricercare dell’eventuale altro armamento.

In effetti i militari della località tirrenica hanno scoperto in una cesta di vimini, appesa ad un balcone, una pistola calibro 38, anch’essa con la matricola abrasa, oltre a vari serbatoi per pistola e diverso munizionamento.

L’ulteriore detenzione di armi sarà contestata al giovane che, poco prima, di concerto con l’Autorità Giudiziaria, era stato associato al carcere di Palmi.