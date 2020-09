Paola: l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria in visita al Santuario

Una visita istituzionale all’insegna della spiritualità e ricca di spunti di riflessione quella ha visto come protagonisti, nella giornata di venerdì 25 settembre, la comunità dei Frati Minimi del Santuario Regionale San Francesco di Paola e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, tra cui il Presidente, On.le Domenico Tallini, e l’On.le Graziano Di Natale. Presente anche il sindaco della Città di Paola, l’Avv. Roberto Perrotta.

La delegazione Regionale è stata accolta alle ore 11.00 dal M.R.P. p. Francesco M. Trebisonda, il quale, insieme alla comunità dei frati, ha portato il proprio cordiale saluto a tutti i convenuti. «La giornata odierna - ha sottolineato padre Trebisonda - porta in seno uno speciale primato; non credo, infatti, che in un passato recente o remoto della vita di questo Santuario Regionale i membri dell’Ufficio di Presidenza della Regione Calabria si siano mai ritrovati insieme da s. Francesco».

Dopo il saluto i citati si sono recati presso la cappella del Santo per una preghiera comunitaria. I convenuti hanno poi potuto ammirare la Biblioteca antica del Santuario dove si sono susseguiti gli interventi in un dibattito cordiale e proficuo. Il Padre Provinciale Trebisonda ha informato la delegazione del fatto che i Frati Minimi sono sempre presenti sul luogo da oltre 600 anni «come prolungamento delle braccia di s. Francesco. Infatti, nello spirito del “più calabrese dei Santi”, la nostra missione – ha detto - è quella di prestare un servizio umile e disinteressato non solo alla gente di Calabria ma anche a migliaia di turisti e pellegrini provenienti sia dal territorio nazionale ma anche dall’estero». Il Padre Provinciale ha poi ringraziato l’On.le Graziano di Natale, promotore dell’iniziativa, facendo riferimento alla passata legislatura che tanto aveva dato nei riguardi del Santuario.

«A nome mio e dei Frati – ha sottolineato – vorrei rivolgere un ringraziamento speciale all’on. Graziano Di Natale che tanto si è prodigato per l’ottima riuscita del nostro evento che si mette in continuità con il passato politico di questa Regione e soprattutto con i Governi Regionali precedenti che hanno sempre guardato s. Francesco e il Santuario di Paola con particolari occhi di predilezione. In collaborazione con la Regione Calabria tanto in passato è stato fatto qui in Santuario e tanto ancora bisogna fare, per potenziare questa eccellenza calabrese a cui inevitabilmente guarda tutto il mondo». Il Padre Provinciale, sempre attento al sociale, ha tenuto ad evidenziare le diverse povertà del nostro territorio appellandosi alla delegazione di “mettersi in ascolto” dei più bisognosi, di eliminare le forme di assistenzialismo sterile e di “prendere a cuore la dignità dei poveri”.

Il Presidente Tallini ha riferito che la strada dell’Ufficio di Presidenza è sempre attento alle dinamiche sociali della Regione Calabria e che per quanto riguarda il Santuario continuerà ad impegnarsi per promuovere e valorizzare il luogo «quale sito di straordinaria bellezza culturale e architettonica, fonte di spiritualità per tutti i calabresi e non solo». Sono susseguiti altri interventi, tra cui quello dell’On.le Di Natale che ha sottolineato «l’importanza culturale del nostro Santuario, quale patrimonio universale artistico-culturale e fonte di spiritualità per chi ricerca fede e risposte divine». La delegazione ha poi visitato i luoghi sacri del Santuario e vissuto un momento di pranzo conviviale.