Covid. Il bollettino. Calabria: 10 nuovi positivi ma ci sono anche 12 guariti

Continua anche per oggi il monitoraggio sull’avanzamento del Covid19 nella nostra regione dove nelle 24 ore appena trascorse sono stati analizzati altri 1.387 tamponi su casi sospetti (sono ad ora 197.671 i test eseguiti in tutto, 195.704 quelli negativi), e dei quali altri 10 hanno restituito esito positivo (7 corregionali e 3 di altri territori).

Nel dettaglio, cinque sono del cosentino, tre dei quali migranti del Cas di Fuscaldo e due dei contatti stretti di un caso noto in città. Altrettanti nel catanzarese e si tratta di positivi riconducibili ad un focolaio già noto.

Si arriva quindi, in questo martedì 29 settembre, a 1.1967 persone che hanno contratto il coronavirus dall’inizio della fase pandemica, di cui 278 sono di altre regioni o Stati esteri e 544 attualmente attive.

Sul lato delle guarigioni, quest’oggi il bollettino ufficiale ne segnala altre 12 tra il reggino (7) e il cosentino (5); il totale sale quindi a 1.227 positivi che hanno finora superato l’infezione.

Negli ospedali regionali, intanto, sono ricoverati al momento 36 pazienti (-2 da ieri) - due nella terapia intensiva di Catanzaro; in 327 (-3 da ieri), invece, si trovano attualmente in isolamento domiciliare come asintomatici o comunque con sintomi lievi.

Ancora “bloccato” il bilancio dei decessi: in Calabria sono stati in tutto 99 oltre ad un paziente di un’altra regione morto a Cosenza.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al loro delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 653 (+2 da ieri), e così distribuiti: 12 in reparto; 118 in isolamento domiciliare; 487 guariti; 36 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 456 (+0): 6 in reparto; 93 in isolamento domiciliare; 338 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 319 (+5): 12 in reparto; 2 in terapia intensiva; 72 in isolamento domiciliare; 200 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 145 (+0): 22 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 116 (+0): 4 in reparto; 22 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

I ricoverati del setting “Fuori regione” e dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 12 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono 12; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 934.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.