Covid, studentessa del liceo Telesio positiva. Classe in quarantena

Studentessa positiva alla Covid-19. È successo a Cosenza dove la task force dell'Azienda sanitaria provinciale ha convocato i compagni di classe per eseguire i tamponi e in attesa dei risultati sono stati messi ì in quarantena.

I sanitari hanno disposto i tamponi anche su un docente, in quanto la giovane fa parte di un gruppo classe, il cui rientro a scuola, è suddiviso tra lezioni in presenza e in smart working.

La task force ha inoltre ricostruito la catena di contatti della ragazza e tra questi ci sono anche amiche non compagne di classe con cui la studentessa avrebbe passato del tempo durante il week end.