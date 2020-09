Aprigliano, utilizzava richiami acustici vietati per cacciare: denunciato

Si avvaleva di richiami acustici ed altoparlanti per la caccia ma è stato scoperto dai Carabinieri Forestali di Aprigliano durante un pattugliamento in località “Ceci”. Così per il cacciatore è scattata la denuncia per aver usato richiami vietati e per porto di arma abusiva.

I militari, incuriositi dal rumore, hanno scoperto nascosto tra la vegetazione un sistema composto da altoparlanti che riproduceva il contenuto di una vecchia musicassetta, utilizzato per attirare gli animali al punto di caccia nonostante si tratti di un sistema vietato.

Identificato il responsabile, i militari hanno scoperto che l’uomo non disponeva di regolare porto d’armi, ed era colpito da provvedimento di divieto di detenzione di arma da fuoco. L'uomo è stato denunciato e il materiale è stato sequestrato.