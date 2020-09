Atti persecutori, minacce e richieste estorsive all’ex compagna, un arresto a San Ferdinando

“Mi devi dare i soldi così chiudiamo la situazione e ti lascio stare”. Così si poneva un 66enne di San Ferdinando all'ex-compagna, che continuava a minacciare con insistenti richieste di denaro e non solo.

La donna, a partire dallo scorso maggio, avrebbe iniziato a ricevere fino ad otto chiamate al giorno da parte dell’uomo, che si sarebbe appostato anche nelle vicinanze dell’abitazione. In un’occasione sarebbe riuscito ad entrare dal cancello principale richiedendo con insistenza un rapporto sessuale.

Ma non solo: l’uomo avrebbe richiesto in più occasioni la consegna di somme di denaro, dai 1000 ai 2500 euro, per “chiudere la situazione”, e sarebbe arrivato al punto di minacciare il nuovo compagno della donna.

La coppia, stremata dalle continue aggressioni, si è rivolta ai Carabinieri fornendo tutte le informazioni necessarie per le indagini del caso e concordando la consegna di una somma di denaro. Nell’ultimo incontro richiesto, i militari si sono appostati pronti a intervenire e a cogliere in flagranza di reato il 66enne mentre ritirava la busta con all’interno il denaro per far cessare le proprie richieste.