Covid, la presidente Santelli: “Infermieri in ogni scuola”

Fronteggiare al meglio l’emergenza legata al coronavirus rafforzando il sistema di monitoraggio e sorveglianza nelle scuole. È l’idea di Jole Santelli, che ha autorizzato le Aziende Sanitarie Provinciali ad assumere personale infermieristico da destinare agli istituti scolastici.

“La scuola per noi è una priorità. Avere un infermiere professionista in ogni scuola – ha detto la Santelli – è una garanzia del rispetto dei diritti di tutela alla salute ed allo studio. Una misura in grado di trasmettere maggiore sicurezza ai genitori che vedono preso in carico globalmente il proprio figlio, riducendo così l’assenteismo dovuto alla somministrazione delle terapie”.

Nello specifico, l’Asp di Catanzaro è stata autorizzata a dotarsi di 64 infermieri, quella di Crotone di 37, quella di Cosenza di 135, quella di Reggio Calabria di 92 e quella di Vibo Valentia di 32.

“Una figura – conclude la Santelli - anello di congiunzione fra scuola, famiglia, pediatra o medico di medicina generale e Dipartimenti di Prevenzione, che potrà, eventualmente, effettuare anche il tampone a scuola, che sarà immediatamente processato dal laboratorio di riferimento”.