Acri, affetto da alzheimer si allontana nella notte: ritrovato

Si era allontanato nella notte provocando apprensione tra i suoi familiari, ma si era rifugiato in un'auto parcheggiata poco distante dalla sua abitazione. È la disavventura a lieto fine che ha visto come protagonista un anziano novantunenne del posto affetto da Alzheimer, ritrovato questa mattina dai Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza del distaccamento di Rende.

Questi, allertati dai familiari dell'uomo, hanno provveduto a cercare l'uomo in tutto il paese, per poi trovarlo al riparo all'interno di un'autovettura . L'uomo, in buone condizioni di salute è stato accompagnato a casa dai vigili, che lo hanno affidato alle cure dei familiari.