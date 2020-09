Calabria, al via l’individuazione dei Distretti del Cibo

Organizzare al meglio i sistemi produttivi agricoli ed agroalimentari, promuovere lo sviluppo delle comunità rurali e tutelare la loro identità storica e culturale. È l’obiettivo della Regione che, nella seduta del 28 settembre, ha dato il via libera all’individuazione dei Distretti del Cibo, così come già attuato a livello nazionale.

Si lavorerà adesso per verificare i requisiti tecnici necessari per richiedere il riconoscimento dei distretti calabresi, e per il loro mantenimento. Sarà realizzato un tavolo di coordinamento regionale dei vari distretti, dedito alle attività di monitoraggio e valutazione.

L’Assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, spiega che “lo strumento che veniva richiesto a gran voce per colmare ritardi e disparità col resto del paese adesso c’è”, e si dice certo di un nuovo inizio nel settore agricolo calabrese, necessario per far si “che le produzioni agroalimentari possano divenire elemento caratterizzante del futuro della Calabria”.