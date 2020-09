Giunta regionale: approvato Progetto Sila, ok a protocolli con Cic e Conai

Riunione di Giunta quest’oggi alla Cittadella regionale. Tra i diversi punti all’ordine del giorno e tra gli altri, l’esecutivo ha approvato la proposta di Progetto di Sistema denominata “Progetto Sila”.

La delibera, proposta direttamente dalla governatrice Jole Santelli, e che intende rafforzare quanto già previsto nella Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) relativa all’area Silana, prevede una serie di indirizzi operativi per incidere sui punti forza presenti nell’altopiano silano.

Con questa delibera si avvia, dunque, il primo Progetto di Sistema della nuova consiliatura, che rappresenterà un metodo di supporto alle programmazioni in corso, e che intende proporre un nuovo modo di interpretare i modelli di sviluppo locale: “la resilienza e lo sviluppo dei territori deve poggiare, accanto a misure di salvaguardia tipo le SNAI, sulla valorizzazione degli asset forti”, sostengono dalla stessa giunta.

La creazione di punti di eccellenza, di valorizzazione dei marcatori identitari, siano essi materiali o immateriali, rappresenteranno il focus delle proposte di sistema da calare nei sistemi locali.

Si attiveranno interventi sugli impianti di risalita, sul centro Florens di San Giovanni in Fiore, su rifugi e punti di ristoro Arsac e, in generale, su molti asset di proprietà regionale, alcuni dei quali verranno riconvertiti dalle loro funzioni d’uso a centri di formazione per l’alto artigianato di qualità di comparti come l’arte orafa e della tessitura.

L’Esecutivo, poi, su indicazione dell’assessore ai lavori pubblici Domenica Catalfamo, ha inteso dare mandato al dirigente di affidare al Comune di Cosenza il completamento del Parco urbano e della relativa bretella di collegamento. La Giunta finanzierà il completamento di tutte le due opere trasferendo all’Amministrazione comunale le risorse necessarie.

Inoltre, su proposta dell’assessore all’ambiente Sergio De Caprio, approvato il protocollo di intesa con il Consorzio italiano compostatori (CIC) che per tre anni darà assistenza tecnica a tutti i Comuni della Calabria per la realizzazione di impianti di compostaggio per la realizzazione di un compost con certificato di qualità, che ha un valore nel mercato dell'agricoltura e della ciclistica.

Un passo definito importante per entrare nell'economia circolare. Il consorzio sosterrà anche i 30 comuni aggiudicatari della gara d’appalto per 9 milioni di euro per la realizzazione di altrettanti impianti di compostaggio di comunità.

Approvato un altro protocollo d'intesa con il Conai per l’implementazione e il sostegno alla raccolta differenziata spinta porta a porta, con la quale la Regione vuole raggiungere l'obiettivo dell’80% di raccolta dei rifiuti d'imballaggio.

Su proposta dell’assessore all’istruzione Sandra Savaglio, poi, è stato deliberato il Piano regionale per il diritto allo studio per l’anno 2020.

Infine, prendendo atto della nuova normativa nazionale, dietro indicazione dell’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo, la Giunta ha approvato le disposizioni attuative per il riconoscimento dei distretti del cibo in Calabria.