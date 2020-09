Blocco agli impianti di trattamento, disagi per la raccolta di rifiuti a Corigliano Rossano

I blocchi agli impianti di trattamento continuano a paralizzare il sistema della raccolta rifiuti a Corigliano Rossano. Per questo motivo Ecoross, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti, si è detta disponibile a intraprendere le iniziative necessarie per evitare i mucchi di spazzatura in giro per la città. Gli automezzi continuano a restare pieni di rifiuti e non possono essere riutilizzati per i servizi di raccolta.

Ecoross inoltre, annuncia che i “servizi porta a porta unicamente alla raccolta stradale dei rifiuti di tutto il territorio comunale non potranno essere effettuati in modo regolare”.