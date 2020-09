Castrovillari. Allerta meteo e inizio anno scolastico, il Comune attiva Coc e Prociv

L’allerta meteo lanciata dalla Protezione Civile in questi giorni, ha determinato pure il Comune di Castrovillari ad attivare il Coc, Centro Operativo Comunale, e le associazioni di volontariato di protezione civile, anche in conseguenza dell'avvio del nuovo anno scolastico che è previsto per domani, lunedì 28 settembre.

Anche qui la consegna dell'ente locale come quelle di altre istituzioni è chiara: rispettare scrupolosamente le misure di sicurezza anti covid, accompagnando in questo i più piccoli e richiamando tutti al massimo senso di responsabilità da far rispettare tra i più grandi, rammentando l'uso della mascherina, il distanziamento, il divieto di assembramenti oltre all'importanza di lavarsi spesso le mani.