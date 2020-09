Cani all’addiaccio tra escrementi e cibo avariato: sequestrato canile abusivo

Malnutriti, rinchiusi in delle gabbie all’acqua e al freddo, tra gli escrementi, la sporcizia, il cibo in decomposizione. È questa la scena che si sono trovati di fronte i Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio intervenuti, dopo la segnalazione ricevuta da alcuni cittadini, in una zona di campagna del paese ai piedi di Vibo Valentia.

I militari hanno così scoperto un canile abusivo che ha portato alla denuncia dei proprietari, padre e figlio, che non avevano alcun titolo e alcuna autorizzazione per questo tipo di allevamento.

Sul posto, allertati dagli stessi Carabinieri, è arrivato il personale veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale che, insieme al Comune, provvederà adesso ad elevare altre ed eventuali sanzioni di tipo amministrativo.

I cani della struttura abusiva erano 28, di cui solo 10 dotati di microchip. Il canile è stato sequestrato e gli animali momentaneamente affidati ai proprietari dell’allevamento con la prescrizione di adempiere alla pulizia e di nutrirli in attesa degli altri provvedimenti degli enti preposti.