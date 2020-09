Travolta da un’auto mentre attraversa la strada, muore sul colpo

Un altro tragico incidente, avvenuto nella serata di ieri, è costato la vita ad una donna di 46 anni, Caterina Ficara, investita e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada.

Il fatto è avvenuto alla periferia di Bovalino, nel reggino. La vittima, come dicevamo, stava attraversando la carreggiata quando è sopraggiunta una vettura, una Volkswagen Polo, che per cause ancora in corso di accertamento, l’ha travolta.

Sul mezzo viaggiavano alcuni ragazzi del cosentino che si sono immediatamente fermati per prestare soccorso e chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, morta sul colpo, e la Polizia stradale per quanto di competenza.