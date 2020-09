Acri. Incendio divampa in un casolare, residenti fuggono in tempo

L’incendio di un casolare ha tenuto impegnati, nella tarda serata di ieri, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza. Lo stabile interessato, in Contrada Ordichetto di Acri, era occupato da due persone che, accortesi delle fiamme si sono subito allontanate mettendosi in salvo e chiamando immediatamente i soccorsi.

Il rogo ha distrutto completamente il tetto dell'abitazione mentre i pompieri sono riusciti tempestivamente ad estinguerlo impedendone il propagarsi all’intero edificio.

Sul posto anche i carabinieri e vigili urbani. Il casolare, in via precauzionale, è stato considerato inagibile in attesa di altre verifiche tecnico-strumentali.