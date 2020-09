Incidente sul lavoro: intrappolato in macchina operatrice, morto 49enne

Francesco Ventura, 49 anni, operaio di Isola Capo Rizzuto alle dipendenze di un'impresa che lavora per conto di Rfi alla manutenzione della linea ferrata, è morto sul colpo in un incidente avvenuto a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria.

Da una prima ricostruzione pare che Ventura, a fine turno, apprestandosi a ripulire il serbatoio del macchinario che sparge la ghiaia tra i binari sia rimasto intrappolato, per cause che sono in corso di accertamento, tra gli ingranaggi del nastro trasportatore della macchina. Per estrarre il corpo di Ventura si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

L'uomo, che era molto conosciuto a Isola Capo Rizzuto, lascia la moglie e due figli di 19 ed 11 anni. Cordoglio è stato espresso dall'Amministrazione comunale del centro del Crotonese.

"Un figlio di questa terra, un umile lavoratore - è scritto in un post su Facebook - ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro. Una notizia che ci ha riempito di dolore: un padre di famiglia che esce la mattina per guadagnarsi la sua giornata e non fa più rientro a casa. Notizie che non vorremmo mai sentire. Dal profondo del cuore, l'amministrazione comunale esprime vicinanza e sentite condoglianze alla famiglia del povero Francesco".