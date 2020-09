Recovery fund, Vono (IV): usarli per infrastrutture stradali, ferroviarie e scolastiche

“L’Italia ha bisogno di infrastrutture, non solo a livello stradale e ferroviario ma necessita di una edilizia scolastica. Ci saranno più di duecentodieci miliardi disponibili con il recovery, non dobbiamo farci sfuggire questa occasione ma il Governo dovrà preparare dei progetti avvalendosi del supporto, dei suggerimenti e delle proposte dei vari gruppi parlamentari”. Così la senatrice di Italia Viva Silvia Vono intervenendo alla trasmissione di Rai Parlamento "Settegiorni" in onda Rai1.