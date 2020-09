Pascolo abusivo in proprietà privata, denunciata allevatrice del crotonese

I carabinieri forestali hanno denunciato, ieri sera, un’allevatrice di Umbriatico, nel crotonese, perché faceva pascolare i suoi bovini in una proprietà privata a Crucoli. I militari sono riusciti a risalire alla titolare dell’allevamento grazie a degli accertamenti avviati nel mese di agosto.

Diverse volte, nel corso dell’attività sul territorio, i militari avevano notato delle tracce di deiezioni di bovini in località Chiusella, senza accertare però la presenza immediata di animali al pascolo.

I servizi erano stati così intensificati, anche in seguito al malcontento trapelato da alcuni agricoltori dell’area. In seguito alle indagini sono stati poi individuati gli animali (e l’allevamento di provenienza) che senza alcuna custodia, avrebbero danneggiato ripetutamente le colture agrarie dell’area.

La titolare dell’allevamento è risultata un’imprenditrice residente a Umbriatico, proprietaria di un consistente numero di bovini di razza podolica.

La stessa è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Crotone per abbandono di animali in fondo altrui e per pascolo abusivo.

I bovini al pascolo senza alcuna sorveglianza, così come erano quelli individuati dai carabinieri, provocano danni alle piante spontanee e coltivate.

È da notare, inoltre, che diversi piccoli agricoltori, talvolta pensionati che praticano un’agricoltura attenta all’ambiente, hanno dimostrato il loro disappunto e disagio per i continui danni che gruppi di animali al pascolo incontrollato seminano nelle piccole proprietà, distruggendo spesso il frutto del lavoro di un’intera stagione.